De Vechtscheiding deel 48: ’Sara’s gehijg vult de auto’

„Anouk is gewoon thuis,” sist Sara nijdig tegen me. Ja, vertel mij wat. „Waarom nodig je me hier uit terwijl zij hier ook rondloopt. Dat is ziek, weet je dat? Ziek!” Ik heb er geen antwoord op. Toen Anouk nog in het huis woonde was zij zaterdagochtend nooit thuis. Ze stond of op haar kop in een yogazaaltje of ze zwierf rond op een biologische markt. Waarom heeft ze die gewoonte nu opeens opgegeven?

Pleziertje

Ik haal verontschuldigend mijn schouders op: „Tja, sorry. Dat wist ik niet. Maar nu is ze weg. Dus...?” Ik hou uitnodigend het dekbed open. Sara griezelt hardop: „Nee, de stemming is er nu uit.” We dalen de trap weer af. Ik zet haar neer op de bank terwijl ik zelf de keuken in loop om koffie te maken.

Uit haar gezichtsveld zet ik het pannetje met chocolade uit. De kleine cacaokorreltjes zijn bijna allemaal gesmolten tot een rijke chocoladesaus. Wat had ik haar daar graag mee ingesmeerd. Maar het mocht niet zo zijn. Weer niet! De eerste keer verstoorde Anouk met Storm mijn pleziertje en nu verstoort ze het met haar eigen aanwezigheid.

„Ik kan je zo wel naar huis brengen,” opper ik terwijl ik haar de koffie geef. „Dan gooien we jouw fiets achter in de auto.” Als een blad aan de boom draait haar stemming om: „Dat is waar! Je hebt een nieuwe auto. Moeten we die niet inwijden?” Sara en auto’s…

Ik pak haar koffie weer aan en zet het weg, dan trek ik haar bij de hand omhoog en neem haar mee naar de auto. Fiets achterin en karren maar. „Heb je een idee waar we naartoe kunnen gaan?” vraag ik nog. Maar er komt geen antwoord meer. Nette meisjes praten niet met hun mond vol.

Laatste zetje

Tussen het winkelcentrum en de sportvelden kom ik klaar: „En jij?” vraag ik. „Jij moet je aandacht bij het verkeer houden. Dus ik regel het zelf wel,” grapt ze. Vanuit mijn ooghoeken zie ik hoe haar handen onder haar rokje verdwijnen. Niet veel later valt er een slipje op de grond. Haar vingers verdwijnen uit beeld.

Gefascineerd draai ik mijn hoofd om, maar word meteen gecorrigeerd: „Ogen op de weg,” hijgt ze. „Je hebt me net anders ook behoorlijk afgeleid”, probeer ik. Maar daar gaat ze niet op in. Ik zie haar hand steeds krachtiger heen en weer gaan. Tijd voor een afslag naar de snelweg.

Terwijl ik harder ga rijden, gaat Sara’s hand sneller bewegen. Haar gehijg vult de auto. In extase grijpt ze naar haar borst. Ik hou het niet meer. Gelukkig zie ik het tankstation al naderen. Ik buig af, minder vaart en kom achter het station tot stilstand. Gelukkig geen vrachtwagens. Ik buig voorover, sla haar rok terug en geef haar het laatste zetje.

Spandoek

Anouk lijkt ons onhandig treffen van zaterdagochtend de week erna nog niet te zijn vergeten. Ze beweegt zich schichtig, durft me haast niet aan te kijken. Ook op het werk. Net als ik er wat van wil gaan zeggen (al weet ik niet wat), komt ze naar me toe met een lijst: „Dit is mijn lijst.”

„Jouw lijst?” vraag ik terwijl ik de opsomming bestudeer: „Ja de lijst met mensen voor de verjaardag van de kinderen. Nu jij in het huis woont, ga ik er vanuit dat jij het regelt.” Liever niet natuurlijk, maar ik laat me niet kennen. „Ja, uiteraard,” mompel ik balend. „Welk weekend vieren we het?’ vraag ik voor de zekerheid. „Over twee weken.” Mooi, dan gaat zondag mijn middagje Ajax gewoon door.

Voetbal. Niets mooiers dan een stomende wedstrijd van Ajax. „Ik haal je over een uurtje op,” appt mijn voetbalmaatje zondag. Opgetogen ga ik alvast mijn spullen pakken: sjaal, shirt en kaart. Verhip, waar is die kaart eigenlijk? Ik weet zeker dat ik hem op het bureau had gelegd, maar daar ligt hij nu niet meer. ’Heb jij mijn Ajaxkaart?’ app ik naar Storm. ’Nee, natuurlijk niet,’ appt hij terug.

Ik struin de rest van de kamer af. Als mijn maat zich meldt, ben ik nog bezig. Bezorgd kijkt hij op zijn horloge. „Ga maar alvast,” zeg ik hem. „Ik volg wel met mijn eigen auto.” Waar kan dat ding nou liggen? Ik vervolg de zoektocht in de keuken en de slaapkamer. Geen spoor. Teleurgesteld zet ik alvast de televisie aan. Dan mis ik in ieder geval niet de voorbesprekingen.

„Hé dat is grappig,” hoor ik de commentator zeggen. „Misschien kan de regie even inzoomen op dat spandoek.” Nieuwsgierig laat ik mijn zoektocht even voor wat het is en kijk naar de tv. Dat lijkt mijn plaats wel! Sterker nog. Het ìs mijn plaats. Ik herken mijn maat, die dubbel ligt van het lachen. Naast hem zit Anouk. En op haar spandoek staat: ’Mijn overspelige echtgenoot zit nu op de bank.’