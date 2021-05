Máxima over veelbesproken vakantie met gezin naar Griekenland: ’Een inschattingsfout’

Het ging destijds volgens de koningin om de vraag ’wat nog steeds kon’. Ze noemde onder andere wandelen als voorbeeld. Maar op vakantie naar Griekenland was ook toegestaan, want dat land was volgens het kleurensysteem voor reizen destijds als geel aangemerkt.

’Met pijn in mijn hart’ denkt Máxima terug aan de verontwaardiging die dat in de samenleving opleverde. Immers, premier Rutte had het land opgeroepen niet de ’eigenwijze’ Nederlander’ te zijn die de randen van de maatregelen opzocht. „Het is niet anders. Het mocht, maar het was niet solidair”, blikte de koningin terug.

Ⓒ ANP / HH

De reis was eigenlijk geheim, want zou tot de privésfeer van de familie behoren. Nadat de trip was uitgelekt, brak echter grote maatschappelijke verontwaardiging los. Het koninklijk gezin kwam met kerende vlucht terug. Een paar dagen later volgde een excuusvideo waar Willem-Alexander het woord voerde.

Populariteit koningshuis

Máxima werd ook bevraagd over de populariteit van het koningshuis, die mede om de Griekse reis een knauw gekregen heeft. Zo is er ook commotie geweest over de aanschaf van een speedboot door de koning van twee miljoen euro, die werd afgeleverd in coronatijd.

„Hoge bomen vangen heel veel wind”, reageerde de koningin. „Het is iets dat mijn man heel graag wilde hebben. Dat gun ik hem wel.”

Máxima wees er wel op dat de commotie niet moet ’afdoen aan al het werk dat hij voor Nederland doet.’ Er zou volgens de koningin een goede ’balans’ moeten zijn, tussen werk en privé.

De kritiek hoort erbij zegt ze. „Dat mensen iets over ons willen zeggen is inherent aan onze positie. Dat zal altijd blijven. We moeten ons gewoon concentreren op ons werk.”