Koopkrachtdreun volgend jaar mild gedempt: plus van 3,9 procent

Vooral lage inkomens profiteren van de maatregelen van de regeringspartijen. De pijn van dit jaar is niet verzacht, er staat nog altijd een min van 6,8 procent. Maar volgend jaar is er herstel van bijna 4 procent, melden bronnen. Dat de koopkrachtplaatjes er voor dit jaar niet best uit zien, was in augustus al bekend. Toen rapporteerde het Centraal Planbureau een historische min van bijna 7 procent. Voor komend jaar zou daar dan maar een miniem plusje tegenover staan.

Het reparatiewerk tijdens de begrotingsonderhandelingen heeft zich vooral gericht op het komende jaar. Daarmee wilde de coalitie de schade van dit jaar proberen te herstellen, in elk geval deels. Daarvoor werd een heel arsenaal aan maatregelen in stelling gebracht. De zorg- en huurtoeslag gaan bijvoorbeeld omhoog, net als het kindgebonden budget en de studiebeurs voor uitwonende studenten. Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (tot bijna 70.000 euro) gaat omlaag.

Het minimumloon stijgt vanaf januari met 10 procent, net als de daaraan gekoppelde AOW en uitkering. Voor het dempen van de stijgende energieprijzen blijft volgend jaar de lagere energiebelasting in stand, net als de lagere brandstofaccijns.

Na het afronden van de begrotingsonderhandelingen is het kabinet ook nog gaan werken aan een pakket energiemaatregelen voor het lopende jaar, maar de betrokken ministers zijn daar vrijdag nog altijd niet uit. De effecten daarvan zijn dus ook nog niet doorgerekend.