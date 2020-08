Fietser overleden na ongeval ’s-Heerenhoek

Ⓒ Provicom

’S-HEERENHOEK - Een 72-jarige fietser die dinsdag betrokken was bij een ongeval op een fietspad in ’s-Heerenhoek is vrijdag aan zijn verwondingen bezweken. Het slachtoffer kwam in botsing met een wielrenner, die met een groep in tegenovergestelde richting fietste. Dat meldt de politie zaterdag.