Marokko versoepelt abortuswet

In Marokko vinden dagelijks honderden illegale abortussen plaats. Volgens stichting Amlac, die al jaren strijdt tegen het abortusverbod, gaat het om zes- en achthonderd gevallen per dag, in een land van 33 miljoen inwoners. Die leiden soms tot zware verwondingen en sociale uitsluiting van de betrokken vrouwen. Abortus is in Marokko nu alleen toegestaan als het leven of de (psychische) gezondheid van de moeder in gevaar is, maar bijvoorbeeld niet na een verkrachting of incest.

In 2012 legde de Nederlandse abortusboot van Women on Waves aan in het Noord-Afrikaanse land. Die boot kwam toen op uitnodiging van een kleine Marokkaanse activistische beweging.

De koning gaf de ministers van Justitie en Islamitische Zaken opdracht om, samen met de voorzitter van de Nationale Raad voor de Mensenrechten, met alle betrokken partijen te spreken. Daarbij moet rekening worden gehouden met „de voorschriften van de islam”, maar ook met „de evolutie van de Marokkaanse samenleving”.

Enkele weken geleden brandde de discussie over het verbod opnieuw in volle hevigheid los. Dat gebeurde nadat de bekendste voorvechter voor legalisering, Chafik Chraibi, was ontslagen door de minister van Volksgezondheid. Chraibi was hoofd van de kraamafdeling van een ziekenhuis in Rabat. De reden was dat hij had meegewerkt aan een reportage van de Franse tv over abortus in Marokko.