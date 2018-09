Koenders: uitlatingen Poetin tromgeroffel

Poetin heeft een jaar geleden overwogen kernwapens in staat van paraatheid te brengen vanwege de strijd tussen Oekraïne en Rusland om het Oekraïense schiereiland Krim. „We waren er klaar voor om dat te doen”, zei Poetin in een documentaire die zondag werd uitgezonden.

„Dat vind ik heel ernstig en gevaarlijk. Maar we moeten ons er niet door laten intimideren”, aldus Koenders maandag in Brussel.

De „opeenvolgende Russische provocaties” stapelen zich volgens hem op. „Nucleaire intimidatie over de Krim en de aankondiging van een grote Russische vlootoefening vandaag helpen niet bij het bereiken van een oplossing voor de verstoorde verhouding tussen Rusland en de westerse landen”, zei de minister na afloop van een gesprek met NAVO-topman Jens Stoltenberg.

Koenders vindt dat de communicatie tussen de hoogste bevelhebber van het militaire bondgenootschap in Europa en de stafchef van het Russische leger beter moet. Volgens de minister moet de NAVO - Rusland Raad weer bijeen komen om het risico van ongelukken te verkleinen en meer openheid te krijgen over de oefeningen. Het vliegverkeer komt bijvoorbeeld in gevaar als Russische straaljagers onaangekondigd in het Europese luchtruim zijn, zoals geregeld gebeurt.