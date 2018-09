VN laten dood Hammarskjöld onderzoeken

Het vliegtuig waarin Hammarskjöld zat, stortte op 17 september 1961 neer in de buurt van de luchthaven van Ndola in het huidige Zambia. De secretaris-generaal was onderweg naar Moise Tsjombe, de leider van de rebellen in de provincie Katanga in de huidige Democratische Republiek Congo. Hij probeerde een wapenstilstand tot stand te brengen tussen de rebellen en de regering van het land, dat een jaar eerder onafhankelijk was geworden van België.

Er zijn aanwijzingen dat het toestel is neergeschoten. De Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop Desmond Tutu zei in 1998 dat Hammarskjöld mogelijk het slachtoffer is geworden van een complot waarbij het apartheidsregime in Zuid-Afrika betrokken was. Hij baseerde zich op documenten die de door hem geleide Waarheids- en Verzoeningscommissie in handen had gekregen.

Hoofd van de onderzoekscommissie is de vroegere Tanzaniaanse opperrechter Chande Othman. De twee andere leden zijn de Australische luchtvaartexpert Kerryn Macaulay en Henrik Larsen uit Denemarken, deskundig op het gebied van raketten en adviseur van de internationale politieorganisatie Interpol.