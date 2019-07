Ambtenaren krijgen ’white privilege’ training

In het Werkplan Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie van GroenLinks wethouder Rutger Groot Wassink staat dat de ambtenaren bewust moeten zijn van hun blank en ’intersectioneel privilege’, zo schrijft AT5.

Het plan is een initiatief van BIJ1-raadslid Sylvana Simons. De ChristenUnie, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA staan achter het idee.

Ambtenaren moeten straks verplicht deelnemen aan een ’serious game’ over vooroordelen. Het spel bestaat uit twee delen: True Color’ is een kort spel van 15 minuten gericht op ’bewustwording’ en ’Blend in, stand out – Iedereen telt’ is een uitgebreidere variant, waarin een team een dag een fictieve opdracht moet uitvoeren en waarin digitaal spelen en gezamenlijke reflectie elkaar afwisselen, aldus de gemeente.

Schandpaal

Bedrijven die volgens de stad discrimineren worden aan de schandpaal genageld, zo is het plan verder. „De gemeente stelt de norm en maakt duidelijk dat discriminatie ontoelaatbaar is.” Bedrijven die in de ogen van de stad discrimineren, zullen met video’s te schande worden gemaakt.