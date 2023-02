9 Nederlanders onder opgepakte mannen om drugsvondst België

Dinsdag kreeg de Belgische politie lucht van een verdachte situatie aan de Steenweg in Ravels, vlakbij de Nederlandse grens. Onderzoek leidde de agenten naar een loods in de buurt, waar bijna 4000 kilo cocaïne werd gevonden. Dit werd woensdag wereldkundig gemaakt door het OM van Antwerpen. Toen was al wel duidelijk dat er zich onder de arrestanten Nederlanders bevonden, maar niet precies hoeveel.

De Nederlandse politie meldt vrijdag dat er op donderdag huiszoekingen volgden, waarbij op elf locaties vier automatische vuurwapens en negen kilo zwaar vuurwerk werden gevonden. Ook werd beslag gelegd op iPads, usb-sticks en mobiele telefoons om eventuele gegevens erop te gebruiken in het onderzoek. Verder vond de politie enkele tienduizenden euro’s.

Aan de doorzoekingen werkten 75 agenten mee van de Landelijke Eenheid en de Eenheid Den Haag. Zij dragen het geld en de goederen over aan de Belgische autoriteiten, die verder gaan met het onderzoek. Deze samenwerking tussen de landen is erop gericht om grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen aan te pakken.

Ook de Belgische en Nederlandse douane, de FIOD, de Belastingdienst, de marechaussee en regionale eenheden van de Nederlandse politie zijn erbij betrokken.

Weet u meer? De Telegraaf is te bereiken via de Tiplijn of mail m.vink@telegraaf.nl.