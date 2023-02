Politie België pakt Nederlanders op bij loods met 4 ton cocaïne

De politie kreeg dinsdagavond laat lucht van een verdachte situatie aan de Steenweg in Ravels vlakbij de Nederlandse grens. Er was volgens het parket „sprake van heen en weer rijden van verschillende wagens met Nederlandse nummerplaten.” De politie controleerde hierop een auto waarin twee Nederlanders van 27 en 46 jaar zaten. „Ze hadden geen deftige uitleg over hun aanwezigheid”, aldus het OM en na een check bleken ze in Nederland bekend te zijn voor drugsgerelateerde feiten. In de buurt arresteerde de politie intussen ook een 39-jarige man die was omgedraaid bij het zien van de politiewagens.

Via een app van de aangehouden Nederlanders ontdekte de politie een adres in Ravels, waar een loods bleek te staan die te huur is. Toen de politie daar binnenviel trof ze een container met 68 pakken cocaïne en nog zeven mannen aan, die ook werden opgepakt.

Een woordvoerder van het OM kon niet zeggen of alle tien verdachten Nederlanders zijn. Alleen van twee is dat tot nu toe met zekerheid vastgesteld, maar het vermoeden is dat het om meer Nederlanders gaat, van wie een deel in België zou wonen.