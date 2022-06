Politie ontdekt hennepplantage in verborgen ruimte slaapkamer

De woning staat aan de Sportlaan en deze werd gecontroleerd in het kader van spookbewoning. Dit was een samenwerking tussen het basisteam van Amstelveen en toezichthouders van de Gemeente Amstelveen. In dit huis stond namelijk niemand ingeschreven maar er was wel continu bedrijvigheid, merkte de politie.

Via een muur in een slaapkamer verscheen een verborgen ruimte. Deze was alleen toegankelijk via een groot gat. Volgens de agenten leek het op een „doodgewone inbouwkast maar hierachter stond een ruimte vol met hennepplanten en apparatuur om hennep te kweken. Alles is in beslag genomen en zal worden vernietigd.”

Ook is in de woning energiefraude vastgesteld, de energieleverancier gaat hier aangifte van doen. De politie benadrukt het enorme gevaar van een hennepplantage te midden van andere woningen: „Niet alleen vanwege brand- en ontploffingsgevaar, maar ook door kortsluiting, oververhitting of lekkage.”