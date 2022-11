Premium Het beste van De Telegraaf

’Haar jeugd is haar ontnomen’ Duitsers vertwijfeld: hoe kon opgesloten meisje (8) jarenlang uit zicht blijven?

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Attendorn (Duitsland) Ⓒ Google

Attendorn - Het drama rond het meisje (8) dat bijna haar hele leven zat opgesloten in de woning van haar grootouders in het Duitse Attendorn, blijft raadsels oproepen. De kleine gemeente nabij Keulen en Dortmund vraagt zich vertwijfeld af hoe dit kon gebeuren: ’Ongelooflijk. Haar jeugd is haar ontnomen’, luidt de teneur op de West-Duitse omroep WDR.