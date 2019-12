Voor de allerlaatste aflevering van Astro TV was het extra gezellig gemaakt in de studio van Net5. Presentatrice Lies, achter een schaal oliebollen: „We vieren natuurlijk niet dat we straks niet meer op televisie zijn, maar willen er toch wat leuks van maken.” En daarom mochten de kijkers ditmaal tegen lokaal tarief inbellen voor spiritueel advies, in plaats van tegen 90 cent per minuut.