Moet Roermond ruim 400 jaar later excuses aanbieden aan de vermoorde ’heksen’?

Buitenland

Man filmt hoe zijn hond een auto bestuurt door smalle straten

Een bestuurder in Israël is aangehouden, nadat een video opdook op sociale media waarop te zien is dat zijn hond de auto bestuurt. De man wordt verdacht van roekeloos rijden. Ook was zijn auto niet door de jaarlijkse keuring gekomen, meldt The Times Of Israel.