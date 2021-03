Verkeersongeluk blijkt opzettelijke aanrijding: vrouw ontvoerd

De vrouw zat in een VW Golf die werd achtervolgd door een grijze Mercedes. Deze achtervolging eindigde in een aanrijding op de Eesterweg in Doezum, waarna de VW Golf tegen een boom tot stilstand kwam.

De bestuurder van de Mercedes heeft vervolgens tegen haar wil in de vrouw uit de VW Golf meegenomen, bevestigt een politiewoordvoerder zaterdagmorgen aan De Telegraaf. „Daarop is een Burgernetmelding uitgegaan. Begin van de avond is de verdachte bij een inval in een woning aan de Peebos aangehouden. Hij is naar het politiebureau gebracht. Het slachtoffer is niet gewond geraakt.”

Zoektocht

Meerdere politiewagens rukten uit naar de woning. Ook een helikopter cirkelde boven het gebied in Groningen. De vrouw bleek in het huis bij de verdachte Mercedes-rijder aanwezig te zijn. Over de leeftijd en identiteit van de betrokkenen kon de politie nog niets zeggen. Wel zijn de twee bekenden van elkaar, aldus de zegsman.

De bestuurder van de Golf raakte bij de botsing gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

