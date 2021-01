Britten woest om vaccin-aanpak EU: ’Maffiapraktijken’

Binnenland

Gevluchte tbs’er opgepakt in Vlissingen

De tbs’er die niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof uit de Eindhovense tbs-kliniek Woenselse Poort deze week is zaterdagmiddag opgepakt in een woning in Vlissingen. Een ondersteuningseenheid van de politie verrichtte de arrestatie.