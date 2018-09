Weer sneeuwrecord voor Boston

„Boston, jullie hebben de winter met de meeste sneeuw overleefd”, schreef het weerinstituut op Facebook. Dat het de meest sneeuwachtige winter ooit zou worden, zat er al even aan te komen. Eerder sneuvelden al de records voor meeste sneeuw in twee weken en meeste sneeuw in een maand.

In Boston en omgeving viel vooral in januari en februari veel sneeuw. In februari werd daardoor de noodtoestand uitgeroepen. Meer dan 100 gebouwen in de stad in het noordoosten van de Verenigde Staten zijn de afgelopen maanden ingestort, omdat de daken de hevige sneeuwval niet aan konden.