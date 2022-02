Beelden weggesleepte NOS-reporter gaan wereld over

De Amerikaanse krant New York Post meldt het incident op de homepage van de website, maar ook een zender als Foxsports en een website als Outlookindia.com hebben het incident opgepikt.

Het IOC heeft inmiddels ook gereageerd op de beelden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft contact gehad met de NOS. Volgens IOC-woordvoerder Mark Adams ging het om een „overijverige” bewaker.

’Ongelukkig incident’

„Ik heb het gezien”, zei Adams op de dagelijkse persbriefing in Peking. „We hebben contact met de NOS. Het was een ongelukkig incident, met een overijverige persoon. De verslaggever kon al snel, met hulp van officials, zijn werk weer doen voor de camera. Zulke dingen gebeuren soms. Hopelijk was dit eenmalig. We verzekeren jullie dat jullie binnen de ’gesloten bubbel’ jullie werk kunnen doen”, aldus Adams tegen de journalisten, die zich afvroegen of ze in China wel zonder beperkingen hun werk kunnen uitvoeren.

„En als dat niet het geval is, dan willen we dat graag horen. We hebben met de NOS gesproken en gaan nu weer door.”