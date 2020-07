Pokerspel om EU-miljarden: Rutte zal trucendoos nodig hebben

Premier Rutte mag zich vrijdag en zaterdag in speciale belangstelling heugen, want hij wordt als de informele aanvoerder van het groepje landen gezien dat als ’zuinig’ te boek staat. Maar hij en zijn collega’s zullen niet in de gebruikelijke vergaderzaal zitten omdat daar het anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is.

Arts is aanwezig

Ook moet hij het met minder ambtenaren doen. Nationale delegaties zijn ingekrompen van negentien tot zes man. Bij verplaatsingen, zeker als er niet voldoende afstand kan worden gehouden, moet een mondkapje worden gedragen. Rutte zal er zeker een bij zich hebben in Brussel, verzekert zijn woordvoerder. Alleen verse lucht (geen gefilterde) wordt rondgeblazen en een arts is aanwezig mocht iemand ziek worden. Mocht de premier een kuchje onder de leden hebben: in dat geval mag hij niet aan de vergadertafel plaatsnemen.

Diplomaten houden er rekening mee dat de top ook op zondag nog voortduurt, ook al is dat niet de planning. Heel veel hoop op een deal is er gezien de grote verdeeldheid overigens niet. Een eventuele extra top zou eind deze maand nog kunnen worden ingelast, wordt gefluisterd.

Rutte, na bondskanselier Merkel en de Hongaarse premier Orbàn het meest ervaren, zal al zijn politieke stuurmanskunst nodig hebben om thuis een goed resultaat te kunnen overleggen.

Eén ding lijkt daarvoor een voorwaarde. Zaaltjes voor overleg in kleinere kring, cruciaal om alle politieke knopen te ontwarren, zijn gewoon beschikbaar. Via video-overleg was dat toch echt een probleem, verzucht een ingewijde. Na al het eindeloze voorwerk van zijn ambtenaren is het nu aan de politieke baas ’om het af te maken’.