NL Alert: ’Houd 1,5 meter afstand!’

’Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep your distance to others.”

Inwoners van Nederland wordt zo, nogmaals, dringend verzocht de veiligheidsinstructies op te volgen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In Nederland zijn nu 136 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 3631 personen geconstateerd.

In de dagelijkse corona-update vertelt verslaggever Daniël van Dam over de laconieke houding die hij op straat zag. Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah brengen het belangrijkste coronanieuws van vandaag. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.

Volg hier ons liveblog van zondag 22 maart: