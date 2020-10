Vrachtschip vaart over sloep: een persoon gereanimeerd

Dat meldt de brandweer van Hollands-Midden op Twitter. Volgens nog een vrachtschip is over een sloep heen gevaren bij Het Buitenwater, een kade langs de Rijn.

Hoe de overvaring precies is gebeurd, is onduidelijk. Volgens Ton Koot van Brandweer Hollands-Midden zijn een binnenvaartschip een een roeisloep ‘op een of andere manier met elkaar in aanvaring gekomen’. ,,Daardoor is de roeisloep gezonken en die ligt nu op de bodem.”

Zeven personen, de opvarenden van de roeisloep, raakten te water. ,,Inmiddels zijn alle personen aan de kant. Vier aan de kant van Oegstgeest en drie aan de kant van Valkenburg.” Eén opvarende kon niet op eigen kracht uit het water komen en is ‘onwel geworden’. ,,Die persoon is gereanimeerd en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd”, vertelt Koot. ,,Het is niet bekend hoe diegene er nu aan toe is.”

Volgens de brandweerwoordvoering wordt er woensdagavond nog onderzoek gedaan door de Landelijke Eenheid van de politie. ,,Die gaat kijken of er strafrechtelijke zaken zijn. Maar voor nu is het nog zeer onduidelijk wat er precies is gebeurd.”