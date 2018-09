'Moszkowicz lichtte opnieuw de fiscus op'

Dat concludeert De Volkskrant na het lezen van het eerste faillissementsverslag van het bedrijf Chatan bv. In dit bedrijf kwamen onder meer de inkomsten binnen van zijn column in De Telegraaf, televisieoptredens zoals bij RTL Boulevard en de royalty's van zijn boek Maffiamaat.

Uit het faillissementsverslag blijkt dat het bedrijf over 'nagenoeg' de hele periode dat het actief was geen loon- en omzetbelasting heeft afgedragen. Opmerkelijk, want zijn advocaat Herman Loonstein zei eind vorig jaar dat Moszkowicz zijn schuldeisers niet kon betalen omdat al zijn inkomsten direct naar de Belastingdienst gingen.

Bram Moszkowicz en zijn advocaat willen nog niet reageren op een verzoek tot commentaar.