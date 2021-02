NK marathon op natuurijs kan niet doorgaan

Dat hebben het kabinet en het veiligheidsberaad van burgemeesters besloten. De afgelopen dagen werd nog overlegd met onder schaatsbond KNSB om te kijken hoe het NK op natuurijs toch corona-proof georganiseerd zou kunnen worden. Maar dat is niet gelukt.

„We zijn tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is corona-proof afgebakend buiten een wedstrijd te organiseren”, laat een woordvoerder van Van Ark donderdagavond weten. Dat komt onder meer omdat handhavers ook druk zijn met plezierschaatsers die overal in het land al het ijs opzoeken. Bovendien is het moeilijk om het kampioenschap zonder publiek te organiseren, omdat het niet op een gebied is dat makkelijk afgesloten kan worden.

„Het is voor iedereen een teleurstelling: voor de KNSB, de marathonschaatsers, voor het publiek maar ook voor de burgemeesters en het kabinet”, laat de woordvoerder weten. „Iedereen had graag gezien dat we, nu het eindelijk weer eens goed vriest, er een schaatswedstrijd op natuurijs georganiseerd had kunnen worden. Ontzettend jammer!”