Woede om zitverbod dikke passagiers

Dat meldt The Daily Telegraph.

De medewerker van South West Trains vertelde de passagiers vlak na vertrek vanuit Basingstoke Hants: ,,We zullen als sardientjes in blik staan in deze trein, dus vraag ik u of alleen slanke mensen willen gaan zitten? Als u dik bent, gaat dit namelijk simpelweg niet passen.''

Een passagier reageerde verontwaardigd: ,, Ik ben niet echt dik, maar ook normale mensen passen niet eens in die krappe driezitters. Dit is behoorlijk misselijkmakend, ik zou ontslagen worden als ik zo'n opmerking zou maken op mijn werk.''

South West Trains bood haar excuses aan en stelde dat elke passagier welkom is aan boord. Daarnaast vindt het bedrijf de gemaakte opmerking onacceptabel.

Het bedrijf beseft wel dat er inderdaad te weinig ruimte is voor de passagiers. ,,Om voor extra ruimte te zorgen, investeren we 250 miljoen pond in extra wagons en nieuwe metro's.''