Topmannen Facebook en Twitter verschijnen in november in Senaat

Ⓒ PA/AP

WASHINGTON - Twittertopman Jack Dorsey en Mark Zuckerberg van Facebook zullen na de Amerikaanse verkiezingen in de Senaat verschijnen om vragen te beantwoorden over het blokkeren van een kritisch artikel over de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Voorzitter Lindsey Graham van de Senaatscommissie voor Juridische Zaken heeft dat bekendgemaakt.