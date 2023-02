Premium Het beste van De Telegraaf

Heeft aanpak deze Almeerse school de toekomst door het lerarentekort? ’Het is een beetje een proef’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Meester Leroy Swankhuizen is wel te spreken over de vierdaagse schoolweek. „Het lijkt erop dat ze steeds meer verantwoordelijkheid nemen. ” Ⓒ Foto’s Thijs Rooimans

Het lerarentekort is zo groot dat Amsterdamse basisscholen de komende jaren ’kunstenaars, accountants en musici’ voor de klas gaan zetten, met leraren als een soort coördinatoren. Een school in Almere denkt dat een vierdaagse schoolweek – maar dan wél met bevoegde leraren – een betere optie is. Vraag blijft: wat betekent het voor het dalende taal- en rekenniveau?