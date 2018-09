Nederland helpt Colombia met landeigendommen

Het gaat om 3,5 miljoen percelen op het platteland van Colombia, aldus de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Bogotá in een toelichting. Het Kadaster en de universiteit hebben een methode ontwikkeld om sneller de grenzen van een perceel en het eigendom daarvan vast te stellen. Beide instellingen zijn in twintig landen in de wereld actief met het introduceren van hun methode.

Het Nederlandse systeem stelt de grenzen minder gedetailleerd vast en gebruikt satellietbeelden in plaats van enquêtes onder de bevolking. Dat maakt het in kaart brengen ook goedkoper. De huidige manier van werken van de Colombianen kost 1000 dollar voor een perceel van twee hectare.

Kadaster

Doordat veel kleine boeren tijdens de al meer dan vijftig jaar durende oorlog van hun land zijn verdreven, is het probleem van het slechte kadaster zichtbaar geworden. Er is een wet aangenomen die het verdreven boeren mogelijk maakt hun land terug te claimen maar het gebrekkige kadastreren bemoeilijkt dat proces. Onder hen zijn er velen die niet schriftelijk kunnen aantonen dat ze de eigenaar van het land zijn.

Van de 3,5 miljoen percelen die moeten worden gekadastreerd zijn er 1,7 miljoen helemaal niet geregistreerd. 1,8 miljoen zijn dat wel, maar van deze percelen is het eigendom niet notarieel vastgelegd.

De Colombiaanse autoriteiten waren al begonnen met het in kaart brengen, maar de samenwerking met Nederland versnelt dit langdurende proces nu.