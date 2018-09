Wilders: nu grenscontroles tegen terroristen

Wilders verwees naar uitlatingen van de Griekse minister van Defensie. Die heeft gedreigd vluchtelingen uit het Midden-Oosten Europa binnen te laten als de andere EU-landen zijn land niet financieel helpen. Onder die vluchtelingen zouden zich zomaar terroristen van Islamitische Staat kunnen bevinden.

Daarom moet Nederland onmiddellijk de grenzen sluiten, aldus Wilders. Volgens hem kan dat ook, omdat Nederland rond de nucleaire top in Den Haag vorig jaar ook tijdelijk weer grenscontroles invoerde en het Schengenverdrag even buiten werking stelde. 'Schengen' regelt dat mensen binnen de 26 landen die zijn aangesloten bij het verdrag vrij kunnen reizen, zonder grenscontroles.

Wilders zei bij RTL verder dat het ministerie van Defensie er niet per se meer geld bij hoeft te krijgen. Als de Nederlandse militairen uit buitenlandse missies als die in Mali worden teruggetrokken, kunnen ze in Nederland worden ingezet om aanslagen te voorkomen. Ook de aankoop van het gevechtsvliegtuig JSF afblazen levert geld op dat Defensie kan inzetten voor de binnenlandse veiligheid, aldus Wilders.