Taghi stelt dat kroongetuige Nabil B. liegt: ’Heb hem nooit ontmoet’

Dat zei advocate Inez Weski vrijdag tijdens een zitting van het strafproces in de bunker in Amsterdam Osdorp.Nabil B. beweert Taghi in een bepaalde periode vrijwel dagelijks te hebben ontmoet in een loungebar en spelletjes met hem te hebben gedaan. Vanwege de band die ze met elkaar opbouwden zou hij veel weten over de handel en wandel van Taghi.

Maar Taghi schrijft in een schriftelijke verklaring aan de rechtbank in Amsterdam dat hij Nabil B. nooit persoonlijk ontmoet heeft. Volgens zijn advocate Inez Weski moet er daarom worden getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de kroongetuige over de hele linie.

’Ontmoetingen kunnen er niet zijn geweest’

De advocate doorzocht de jaren waarin volgens Nabil B. de ontmoetingen plaatshadden en concludeerde dat er in die periode geen ontmoetingen kunnen zijn geweest, omdat Taghi volgens haar aantoonbaar niet in Nederland was. Zo raakte Taghi tussen 2004 en 2009 betrokken bij een Spaans strafproces, en werd hij internationaal gezocht. Om die reden reisde hij volgens Weski niet, en verbleef hij in Marokko. Pas in 2006 hoorde hij dat hij niet langer internationaal werd gezocht en kwam hij kort naar Nederland. Ook in de jaren erna reisde Taghi steeds voor korte periodes van hooguit enkele weken naar Nederland.

Nabil B. heeft verklaard in een bepaalde periode Taghi enkele maanden achter elkaar vrijwel dagelijks te hebben gezien en gesproken. Weski: „Dat kan dus niet waar zijn.”

’Nooit met honderd procent zekerheid vastgesteld’

Het Openbaar Ministerie ziet dat anders en zegt dat nooit met honderd procent zekerheid kan worden vastgesteld dat Taghi en Nabil B. elkaar nooit hebben ontmoet. Uit stempels in het paspoort van Taghi blijkt dat er hier en daar hiaten in de reisbewegingen zijn. Dat hij niet in een vliegtuig zat, zegt niks volgens het OM. Taghi kan ook op minder zichtbare manieren per auto hebben gereisd, en gebruik hebben gemaakt van kleinere grensovergangen, aldus de officier van justitie.

Het Marengoproces gaat op 9 mei verder met de behandeling van de zaak tegen Saïd Razzouki, de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi binnen de criminele organisatie. Hij werd pas in december vorig jaar door Colombia uitgeleverd aan Nederland. Het OM begint op 8 juni met het requisitoir tegen alle zeventien verdachten, eindigend met de strafeisen. Daar zijn tien tot twaalf dagen voor uitgetrokken.