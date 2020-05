Minister Blok: hoop op vakantie in buitenland

Door de coronacrisis geldt voor reizen nu code oranje: alleen doen indien noodzakelijk. Volgende week verwacht het kabinet met een nieuw advies te kunnen komen. Ondertussen worden steeds meer mensen onrustig omdat ze willen weten wat er ondernomen kan worden. Frankrijk heeft al aangegeven dat toeristen vanaf 15 juni welkom zijn. „Ik snap dat mensen zich dat afvragen, dus het is onze inzet om daar zo snel mogelijk helderheid over te geven”, belooft de minister.

Toch tempert Blok de verwachtingen. Nog even geduld, luidt zijn advies. „Het gaat om serieuze vragen, we willen niet dat de epidemie oplaait. Of dat mensen op vakantie besmet raken.” Daarom heeft de minister nog geen knoop doorgehakt. „We overleggen met medici of we reisadviezen kunnen aanpassen, we overleggen met buurlanden.”

In ieder geval vallen landen die zelf ’op slot’ zitten nog af voor het kabinet. „Zolang het land zelf niet aangeeft ’we gaan open’, adviseren wij ook niet om daarheen te gaan”, zegt Blok. „De gezondheidssituatie is allesbepalend. We kijken waar we verruimingen kunnen toepassen. Ik zou het fantastisch vinden als mensen meer kunnen doen, maar het moet wel verantwoord zijn.” Het kabinet komt met ’een concreet advies per land’, zegt de VVD-bewindsman.