Tsipras: misverstanden zullen opgelost worden

De Griekse premier benadrukte dat Griekenland al is begonnen met het nakomen van de afspraken en hij verwacht dat de Europese partners dat ook zullen doen. „Dit is geen Grieks, maar een Europees probleem en als de politieke wil er is, dan is alles mogelijk.”

Het internationale steunprogramma voor Athene is recent verlengd tot eind juni. Er wordt echter nog onderhandeld over de Griekse besparings- en hervormingsplannen voordat er geld overgemaakt wordt.

„Nu is de tijd om over de toekomst te praten”, zei Tsipras. Er moet een einde komen aan de humanitaire crisis in Griekenland veroorzaakt door het door de geldschieters opgelegde bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren, zei de premier. „De Grieken hebben een boodschap van hoop nodig. En niet alleen horen: bezuinig, bezuinig, bezuinig. De EU moet ons helpen en solidair zijn om deze crisis te boven komen.”

Juncker benadrukte het mislukken van gesprekken en dus het mogelijk verlaten van Griekenland uit de eurozone volledig uit te sluiten. Wel toonde hij zich niet heel tevreden over de voortgang die de afgelopen weken is gemaakt.

Op sociale media is ondertussen een flinke discussie ontstaan over glamourfoto's van de Griekse minister van Financiën Yannis Varoufakis en zijn vrouw in het Franse tijdschrift Paris Match.