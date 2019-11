Trein stilgezet om gesloopte ruiten

De NS bevestigt wel dat er momenteel op station Breda een trein stilstaat met schade. ,,Net voordat de trein in Breda aankwam, gingen er wat ruiten kapot”, vertelt een woordvoerster van de spoorwegen. ,,Het kan mogelijk zo zijn dat de trein is beschoten van buitenaf. Of dat echt zo is, is op dit moment echt nog niet duidelijk.” De beschadigingen zouden zijn ontstaan op het moment dat de trein een spoorwegovergang passeerde.

Ⓒ Niels Wenstedt

Ook een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog niet duidelijk of er inderdaad sprake is van een beschieting. ,,Die mogelijkheid bestaat. We hebben een melding gekregen dat buitenramen van de trein kapot zijn, en de binnenramen niet. We zijn met twee auto’s die kant op om onderzoek te doen.” De politie laat weten dat er geen gewonden zijn.

Niels Wenstedt, die in de trein zit, vertelt aan De Telegraaf dat hij niet heeft gemerkt dat de ruiten kapot gingen. ,,Wel zie ik dat er in meerdere treinstellen ramen zijn met hele kleine gaatjes erin”, omschrijft hij de situatie. ,,Ook in de locomotief zitten gaatjes.” Volgens de fotograaf moest de trein wel stoppen, omdat de ruiten kraakten en op knappen stonden. ,,Dat was echt niet verantwoord. Er werd door de conducteur omgeroepen dat de trein zou zijn beschoten, maar het zou natuurlijk ook iets anders kunnen zijn.”

De trein is inmiddels ontruimd. De politie heeft een gedeelte van het perron afgezet en doet onderzoek.