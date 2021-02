Zaak Lotte: jongens (15 en 17) blijven vast, vader komt vrij

De broers worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Lotte. Het Openbaar Ministerie wilde dat de 15- en 17-jarige jongens vast blijven zitten, de rechtbank ging daar woensdag in mee.

Dat ligt anders voor de vader van de twee. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen verzoek tot verlenging neergelegd bij de rechtbank. De 43-jarige man komt dus binnenkort vrij. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

RTV Oost, dat het nieuws als eerste bracht, concludeert dat de verdenking tegen de vader minder ernstig is. Een woordvoerder van het OM wil dat bevestigen noch ontkennen. „Wij hebben geoordeeld dat de vader het verdere onderzoek in vrijheid mag afwachten. Dat is het enige wat wij hierover kunnen zeggen.”

Schok

Het lichaam van Lotte werd zondagmiddag 10 januari gevonden in een sloot parallel aan het Twenthekanaal, achter industrieterrein Wendelgoor in Almelo. Ze was door een misdrijf om het leven gekomen, wees forensisch onderzoek al snel uit.

De dood van Lotte bracht een schok teweeg in Almelo. Inwoners hielden onder meer een spontane actie waarin ze een kaarsje opstaken. De inhoudelijke zitting zal overigens achter gesloten deuren plaatsvinden omdat de kinderen minderjarig zijn, benadrukt het OM.