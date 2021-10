Premium Het beste van De Telegraaf

Europarlementariërs woest: vertraagde Timmermans kritisch rapport over groene plannen?

Door Alexander Bakker

Ⓒ EPA

Brussel - Europarlementariërs zijn woest na berichten over het opzettelijk vertragen van een onwelgevallig rapport over de Europese klimaatplannen voor de landbouw. Eurocommissaris Frans Timmermans wil met zijn zogeheten Farm to Fork-strategie het klimaat, milieu en biodiversiteit redden.