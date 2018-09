Drie mensen opgepakt voor harddrugs

Agenten hielden in de nacht van maandag op dinsdag hun auto aan op de Sloterweg in Amsterdam-Noord. De dienders besloten de auto te doorzoeken, omdat er een sterke hennepgeur uit het voertuig kwam. De politie doet onderzoek naar de harddrugs die in de auto is gevonden.

Aanvankelijk meldde de politie dat het zou gaan om leden van de Trailer Trash Travellers. Dat blijkt onjuist. Het zou gaan om een andere motorclub: Trailer Trash Caribbean.

Trailertrash Travellers ontkent ten stelligste dat er sprake is van leden van deze club. "Deze drie personen zijn absoluut geen leden van Trailertrash Travellers. Wellicht is er sprake van verwarring tussen bepaalde motorclubs, maar van onze leden is niemand aangehouden," zegt B. Joren van de Trailertrash Travellers.