Autoruit bedekt met sneeuw: bestuurder snapt staandehouding niet

Ⓒ Instagram wijkagent Thom van Houtum

EINDHOVEN - Een man die zondag de aandacht van agenten in Eindhoven trok omdat de voorruit van zijn auto nauwelijks sneeuwvrij gemaakt was, snapte niet waarom hij staande werd gehouden. Of hij het er nou mee eens is of niet: de bestuurder kan een fikse bekeuring tegemoet zien, zo laat wijkagent Thom van Houtum weten op Instagram.