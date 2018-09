Enorme alligator bezoekt golfbaan

De ongenode gast sjokte doodgemoedereerd over de golfbaan, om zich even verderop weer in het water te laten zakken. Voor het management van de club was het bezoek geen reden om een gepland toernooi af te gelasten. ,,Als we bij elke alligator alles zouden stilleggen zouden we nooit aan golfen toekomen", zegt manager Mickie Zada. In de wateren rondom de golfclub leven wel meer alligators.

Wel zijn ze op de club een beetje beduusd door alle aandacht die de buitenwereld heeft voor het alligatorbezoek. Foto's van het beest zijn inmiddels de hele wereld over gegegaan. CNN, ESPN, The New York Times, Washington Post, zo'n beetje elke krant en elk tv-kanaal heeft al aan de lijn gehangen. ,,Deze aandacht voor onze club is onbetaalbaar!", jubelt de leiding op Facebook dan ook over alle gratis reclame.