Buurt leert gebarentaal om doof kindje te begrijpen

Glenda en Raphael Savitz verhuisden naar Auburndale in de zomer van 2016. Drie maanden later werd Samantha geboren. Toen tests uitwezen dat het meisje doof is, brachten buren koekjes en ander eten. Daar bleef het dus niet bij.

Buurvrouw Lucia Marshall opperde om een gebarentaalcursus te gaan volgen. Meer dan twintig buren gaven zich gelijk op. Marshall: „Het gaat niet zozeer om het leren van gebarentaal, meer om de gemeenschap.” Uiteindelijk deden ongeveer 40 buren mee aan de cursus, zo staat geschreven op Boston Globe.

Inmiddels is Samantha drie jaar oud en weet ze niet beter: vrijwel al haar buren begrijpen haar gewoon.