Naakte en gewonde man op straat in Middelburg

Voorbijgangers belden rond 05.45 het alarmnummer toen ze de naakte man vonden in de Roozenburglaan. Hij was volgens de politie niet goed bij zijn positieven. Mogelijk is hij gewond geraakt tijdens een beroving.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij weer thuis, waar hij herstelt van zijn verwondingen. De politie weet nog niet exact wat er gebeurd is. De man is nog niet in staat een verklaring af te leggen.