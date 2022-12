Whatsapp vanaf zondag onbruikbaar op miljoenen smartphones: bekijk hier of dit voor jouw toestel geldt

Ⓒ Unsplash

Amsterdam - Wie een oude smartphone heeft, of het nu een iPhone of Android-model is, riskeert vanaf 1 januari de populaire berichtenapp Whatsapp niet meer te kunnen gebruiken. Zowat 47 veelal verouderde toestellen worden niet langer ondersteund. Het gaat onder meer om de iPhone 5 en de Samsung Galaxy S2. Dat heeft eigenaar Meta aangekondigd.