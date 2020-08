Studenten kunnen cadeau hogeschool aan eerstejaars niet waarderen

Honderden studenten hebben hun verontwaardiging geuit op verschillende Facebookpagina’s van de HAN, want dat ’luisterende oor’ hebben zij lang niet altijd ervaren. Het cadeau schiet mede door het ’halfbakken onderwijs’ van het afgelopen coronajaar in het verkeerde keelgat. „En wij krijgen niet eens een vergoeding voor de twee lessen die we in het laatste half jaar hebben gekregen”, schrijft Janne onder de foto’s van de mat zwarte bluetooth oortjes. „Deze studenten krijgen korting op lesgeld en gratis oordoppen, ik kreeg zes maanden studievertraging”, aldus Jason.

„Normaliter besteedt de HAN een bedrag aan de HAN Intro voor de eerstejaars voor een feest, sportdag, lunches etc. Eerstejaars moeten dit jaar zonder deze activiteiten hun studie beginnen. Leuk is anders. Daarom krijgen zij een klein cadeautje”, schrijft de HAN in een reactie op Facebook. Ook daar zijn ouderejaars het niet helemaal mee eens. „Toch vreemd, de nieuwe eerstejaars krijgen als het goed is meer fysieke lessen aangeboden, en oudere jaars moeten het dus zelf maar uitzoeken”, schrijft Andre.

’Razendsnel omschakelen’

De HAN is zich bewust van de zogenaamde ’struggle’ van de afgelopen tijd. De onderwijsinstantie moest in maart razendsnel omschakelen naar online onderwijs. „Daar zijn ongetwijfeld fouten bij gemaakt. Daarvan moeten we leren”, zegt de hogeschool.