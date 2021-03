Slob: inspectie naar reformatorische school Gorinchem

Oud-leerlingen van de middelbare school doen in NRC Handelsblad hun verhaal. Ze zouden zijn gedwongen om hun gevoelens te delen met hun ouders, ook als ze daar nog niet aan toe waren. Als ze weigerden, vertelde de schoolleiding het zelf.

„Leerlingen verplicht uit de kast laten komen is absoluut onaanvaardbaar”, reageert de CU-bewindsman.„De inspectie heeft mij laten weten de verhalen als een zorgelijk signaal te beschouwen en neemt dit zeer serieus. De inspectie neemt contact op met het bestuur van de school en bekijkt welke acties vanuit haar toezicht noodzakelijk zijn.”

In de Tweede Kamer reageren politici geschokt. „Dit kan niet zonder gevolgen blijven”, reageert D66-Kamerlid Paul van Meenen. Hij wil een debat over de kwestie. „Dit is afschuwelijk en verwerpelijk.” VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz noemt het bizar: „We moeten kinderen beschermen tegen mensen die je dwingen uit de kast te komen of menen te kunnen ’genezen’ van je geaardheid.”

Het schoolbestuur betreurt de verhalen van oud-leerlingen. „Het raakt mij diep als leerlingen zich bij ons op school niet veilig hebben gevoeld en daar slechte herinneringen aan hebben overgehouden”, schrijft bestuursvoorzitter Chris Flikweert in een verklaring.