Gruwelreputatie vol terreur en roofpartijen ’Bloedhond’ Kadyrov blijft trouw aan Poetin: ’Opstand neerslaan’

Ramzan Kadyrov geldt als een klusjesman voor Poetin die opdrachten uitvoerde die het daglicht moeilijk verdragen. Ⓒ Getty Images

De voormalige ’maat in het kwaad’ van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, zit nog wel in het kamp van Poetin. Zaterdag was hij bereid de opstand van zijn vroegere partner neer te slaan. Speciale eenheden van Kadyrov waren al op weg zijn naar Rostov-aan-de-Don waar Prigozjin zich verschanste. Zaterdagavond werd bekend dat de strijders van het Russische huurlingenleger zich daar ook terugtrokken.