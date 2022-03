Rustige trein? Dan krijg je korting op je treinkaartje

„Onze reizigers zijn al gewend dat we korting geven als er gereisd wordt tijdens daluren, maar we gaan nu voor het eerst een korting op maat per treinrit aanbieden”, vertelt Tjalling Smit, binnen de Raad van Bestuur van NS verantwoordelijk voor treinkaartjes en abonnementen. „Dat doen we vanaf vandaag tussen Den Haag en Eindhoven.”

Reizigers terugwinnen

„We proberen nieuwe vormen van kaartjes uit en willen er alles aan doen om de reiziger - nu de meeste coronamaatregelen achter de rug zijn - weer voor ons terug te winnen. En als ze daarbij voor een rustige trein kiezen, zien ze dat onmiddellijk terug in hun portemonnee. Want wie bijvoorbeeld ’s avonds na 20.00 uur een kaartje koopt zal zo’n 60 procent minder betalen dan in de spits. En ’s ochtends tussen 10.30 en 12.00 uur zal dat zo’n 40 procent zijn.”

Smit: „De korting op een ticket wordt bepaald op basis van druktedata en daar wordt een prijs aan gekoppeld. We willen met deze proef kijken in hoeverre reizigers door een hoge korting te bieden bereid zijn hun reisgedrag aan te passen. We hopen dat treinen met veel lege stoelen beter benut worden en daarmee drukke treinen te voorkomen.”

Anders dan met bijvoorbeeld een dalurenkaart is er geen abonnement nodig om van de korting gebruik te maken. „Wel moet je het ticket minimaal een dag van te voren aanschaffen. Je plant de reis in de NS-reisplanner en ziet per vertrektijd of reizen met korting mogelijk is en hoeveel je minder betaalt”, zegt Smit. „Vervolgens koop je het ticket in de app en ontvang je een e-ticket met QR-code om te kunnen reizen. En kijkend naar de huidige brandstofprijzen, is dit initiatief mogelijk voor veel reizigers een uitkomst om voordelig tussen Den Haag en Eindhoven te reizen.”

De pilot loopt tot 3 juli en daarna beslist NS of het ook landelijk uitgerold wordt. „Wat ons betreft wel”, zegt Sanne van Galen van reizigersorganisatie Rover. „Korting is altijd goed en zeker in een tijd dat het openbaar vervoer met de huidige brandstofprijzen ook voor automobilisten een mooi alternatief kan zijn. We hopen dat de proef slaagt en straks heel Nederland kan profiteren.”