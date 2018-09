Opnieuw reuring om beveiligers Obama

Volgens de krant kwamen de beveiligingsagenten van de zogeheten Secret Service op 4 maart met zwaaiende lichten op hun dienstauto aanrijden. Rondom het Witte Huis was op dat moment een onderzoek gaande naar een verdacht pakketje. De mannen negeerden het veiligheidslint echter en botsten op een van de veiligheidsbarrières. Vervolgens wilden agenten een alcoholtest uitvoeren bij de mannen en hen arresteren, maar hun chef besloot de bewakers vanwege de gevoeligheid van de kwestie naar huis te sturen.

De Secret Service zegt tegenover The Washington Post dat de zaak grondig onderzocht wordt. In afwachting van het onderzoek zijn de twee bewakers geschorst.

Het is het eerste incident onder verantwoordelijkheid van Joseph Clancy, die juist vorige maand door Obama als interim van de Secret Service was aangesteld na een reeks misstappen. Vorig najaar slaagde een getraumatiseerde oorlogsveteraan erin om over de omheining van het Witte Huis te klimmen en de East Room van het Witte Huis binnen te dringen. Daar hielden beveiligers de met een mes gewapende man tegen. Directeur Julia Pierson van de Secret Service moest aftreden. Enkele weken later sprong een onbewapende man over een hek van het Witte Huis. Met behulp van honden werd hij overmeesterd.