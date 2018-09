'Karlie Kloss scoort rol in Zoolander 2'

Dinsdag maakten hoofdrolspelers Ben Stiller en Owen Wilson op een originele manier bekend dat er een vervolg op de film Zoolander (2001) in de maak is. De twee filmsterren paradeerden tijdens de modeweek in Parijs over de catwalk als hun bekende personages, de modellen Derek Zoolander en Hansel McDonald.

Volgens een anonieme bron staat inmiddels vast dat Karlie Kloss, die in december stopte als Angel bij lingeriemerk Victoria's Secret, te zien is in Zoolander 2. Op een lijstje met modellen die mogelijk een rol krijgen in de film zouden ook de namen van Naomi Campbell, Cara Delevingne, Jourdan Dunn en Alessandra Ambrosio prijken.

Zoolander 2 moet in februari van 2016 in de Amerikaanse bioscopen draaien. Over het verhaal is nog weinig bekend. In de film probeert Derek Zoolander zichzelf naar verluidt opnieuw uit te vinden. Het script is geschreven door Justin Theroux, de vriend van actrice Jennifer Aniston. Stiller neemt de regie voor zijn rekening.