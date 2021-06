Ⓒ Marcel van den Bergh

ROERMOND - Een oproep van een school aan leerlingen om met zomers weer niet te verschijnen in ’hele korte broekjes, naveltruitjes of met een diep decolleté’ kennen we van het middelbaar onderwijs. In Roermond doet nu de directrice van een basisschool zo’n oproep. Deskundigen vinden dat een verkeerd signaal.