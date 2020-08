OM eist ton boete na dodelijk bedrijfsongeval

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 100.000 euro geëist tegen de werkgever van een 42-jarige vrouw die op 8 november 2017 om het leven kwam door een ongeluk met een lift. De vrouw werkte in een bedrijf in Etten-Leur dat kartonnen dozen produceert en verpakt.