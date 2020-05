Meer dan 100 coronabesmettingen na uitbraak populaire uitgaansbuurt Seoul

Een man met een mondkapje loopt op straat in het populaire uitgaansdisctrict Itaewon in Seoul. Ⓒ AFP

SEOUL - De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben al 101 nieuwe coronabesmettingen gelinkt aan een lokale uitbraak in een populaire uitgaansbuurt in hoofdstad Seoul. De autoriteiten doen verwoede pogingen om duizenden mensen op te sporen die nachtclubs en kroegen in het district Itaewon hebben bezocht.