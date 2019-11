Medische noodtoestand in New Delhi om smog

In New Delhi is de luchtkwaliteit al lange tijd ondermaats, net als in veel andere steden in India. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is de lucht in New Delhi negen keer meer vervuild dan wat door de de organisatie als normaal wordt gezien. Ook zijn er inmiddels regels ingesteld voor wegverkeer en gelden er restricties voor bouwwerkzaamheden.

De luchtvervuiling in New Delhi is continu een probleem, maar het hoogtepunt ligt jaarlijks rond begin november. Dan wordt namelijk een belangrijk hindoestaans festival gevierd in de stad, dat gepaard gaat met veel vuurwerk.